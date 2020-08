Rete a banda ultra larga a Lastra a Signa

Una rete completamente in fibra ottica di ultima generazione per cittadini e imprese. E’ quella che realizzerà Estracom nel Comune di Lastra a Signa utilizzando infrastrutture in tecnologia FTTH, grazie all’accordo, ormai consolidato, con l’operatore nazionale infrastrutturale Open Fiber.

Tra il 2018 e il 2019 Estracom ha portato a termine la realizzazione una dorsale in fibra ottica lunga circa 4 km all’interno del Comune di Lastra a Signa.

Grazie all’interconnessione del Comune di Lastra a Signa con la MAN (Metropolitan area Network) in fibra ottica realizzata da Estracom (circa 11 km di fibra ottica posata), è stato possibile assicurare la connessione di tutti gli uffici pubblici richiesti dal Comune, compresi Municipio e istituti scolastici, oltre che servizi di videosorveglianza.

Sempre nel 2019 Estracom ha realizzato una rete in tecnologia FTTH adatta al collegamento di circa 130 utenze business presenti nell’area Industriale di Lastra a Signa denominata «Zona Industriale Stagno».

Estracom intende ora realizzare nel Comune di Lastra a Signa una rete completamente in fibra ottica in tecnologia FTTH (fibra fino a casa) secondo gli standard infrastrutturali di ultima generazione. Pur restando nella totale proprietà di Estracom, la rete verrà commercializzata e manutenuta per 20 anni da Open Fiber che consentirà ai cittadini di poter stipulare contratti con i vari operatori delle TLC, nazionali e locali.

Il progetto del Comune di Lastra a Signa, per il quale la società del gruppo Estra investirà circa 1,8 milioni di euro, prevede:

- la copertura di 5.820 Unità abitative

- la posa di circa 50 km di infrastruttura di cui più del 60% verrà realizzata grazie al riutilizzo di cavidotti e infrastrutture di rete esistenti, evitando nuovi scavi

- la possibilità per i cittadini di navigare ad una velocità di connessione fino a 1 Gigabit/sec assicurando così perfomance elevate, affidabilità di connessione e maggiore efficienza rispetto alle tecnologie tradizionali in rame.

Una rete che permetterà ulteriori servizi per cittadini e lo stesso Comune: sicurezza, efficienza energetica, e-learning, domotica, WI-FI pubblico, telelavoro, telemedicina, e-commerce, gestione digitalizzata della pubblica amministrazione.

“Siamo molto soddisfatti - affermano il Sindaco Angela Bagni e l'assessore alla Smart City Leonardo Cappellini - che il centro urbano del capoluogo sia stato interessato da questa progettazione infrastrutturale da parte di Estracom, un importante investimento che ci doterà di un’infrastruttura strategica per cittadini e imprese. Una sinergia pubblico-privato che si aggiunge agli investimenti pubblici in questi mesi in fase di realizzazione in varie aree del comune definite a perdita di mercato. Questo investimento sarà capace di far compiere un salto di qualità enorme a un numero importante di cittadini e imprese di Lastra a Signa. “

“La nostra società - dichiara Fabio Niccolai Direttore generale di Estracom - è stata tra le prime a investire nelle reti di Tlc; per questo oggi siamo in grado di lavorare su tecnologie sempre più avanzate confrontandoci con tutti i maggiori operatori del mercato per offrire a enti e imprese, servizi sempre più innovativi che agevolano la vita delle aziende, dei Comuni dei singoli cittadini. L’emergenza sanitaria che ancora stiamo vivendo, ha messo in luce quanto sia importante la digitalizzazione del Paese e quanto ancora ci sia da fare. Insieme all’Amministrazione, noi stiamo facendo la nostra parte.”

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio Stampa