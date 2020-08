Riattivazione stazione di Migliarino, Confesercenti sta col Comune

“Pronti a sostenere la richiesta del sindaco Massimiliano Angori per la riapertura della stazione ferroviaria di Migliarino. Pronti anche a collaborare per intercettare fondi in grado di potenziare i collegamenti dalla stazione al mare ed anche all’entroterra”. Arriva dalla presidente Monti Pisani di Confesercenti Toscana Nord, Laura Grassi, l’appoggio alla proposta dell’amministrazione comunale di Vecchiano di riattivare la stazione ferroviaria di Migliarino. “Una scelta importante in chiave turistica senza alcun dubbio – dice ancora la presidente – considerando che Vecchiano è uno dei due comuni della provincia che ha l’accesso alle spiagge e quindi meta stabile di turisti che possono in questo caso avere anche una alternativa alle quattro ruote. A maggior ragione in questa fase storica di emergenza covid che ha stravolto tutte le regole del mercato turistico e che quindi necessita di un cambio di passo anche in prospettiva”. Laura Grassi è convinta che “la riapertura della stazione di Migliarino possa essere un importante volano per il territorio vista la sua posizione. Penso ad esempio a quei turisti che scelgono Marina di Vecchiano non solo per il mare ma anche per la sua posizione all’interno del Parco e quindi ideale per le biciclette. Un pacchetto treno-due ruote con arrivo a Migliarino sarebbe davvero molto importante”. “Siamo pronti come associazione a dare tutto il nostro supporto al Comune per questa sua importante azione nei confronti della Regione e Rfi – aggiunge il responsabile area pisana Simone Romoli – per riattivare la stazione. Poi occorrerà realizzare progetti ad esempio di collegamento con la Marina come bus navetta in partenza da Migliarino. Anche in questo caso siamo in grado di collaborare per intercettare eventuali finanziamenti in grado di collegare la stazione al mare, realizzando anche progetti turistici legati al Parco”.

Fonte: Confesercenti Toscana Nord - Ufficio stampa