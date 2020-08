Sbalzato con lo scooter in autostrada, morto 70enne

Un uomo di 70 anni è stato trovato morto in autostrada a 200 metri dal casello di Viareggio, a Migliarino Pisano (Vecchiano). Era a bordo di uno scooter finito in una scarpata. Il mezzo è stato sbalzato fuori dalla carreggiata, finendo nelle campagne sottostanti. Nel tratto erano presenti dei cantieri per il rifacimento del guard-rai, la polizia stradale è chiamata a chiarire le circostanze dell'incidente. Pare che l'uomo abbia fatto tutto da solo. Presenti sul posto anche i vigili del fuoco e i sanitari inviati dal 118.