Sport e cultura, da Publiacqua 600mila euro per il territorio

Un sostegno concreto. E’ quello che Publiacqua metterà in campo da settembre per sostenere la ripartenza di realtà che l'emergenza sanitaria ha messo in fortissima crisi.

Realtà del mondo dello sport e della cultura per le quali Publiacqua emetterà due bandi specifici.

Un altro gesto concreto di vicinanza al territorio da parte di Publiacqua che, lo ricordiamo, dopo aver sbloccato a tempo record 50 milioni di euro di cantieri non appena iniziata la “fase 2”, il 26 giugno scorso aveva deciso di distribuire tutti gli utili (37,2 milioni di euro) ai propri soci per sostenere le amministrazioni comunali nel loro sforzo di garantire welfare e servizi essenziali ai cittadini anche in tempi di Covid-19.

Una cifra a cui va ad aggiungersi quanto l'azienda aveva già distribuito nel 2019 alla pubblica amministrazione in termini imposte dirette ed indirette, di canoni di concessione, canoni e contributi vari e che ammonta a 57,6 milioni di euro, 31,3 dei quali distribuiti ai 45 Comuni soci.

UN CLICK DAY PER LO SPORT

Si terrà il 30 settembre il Click Day dedicato al mondo dello sport. Un'intera giornata. L'ammontare complessivo messo a disposizione da Publiacqua sarà di 150.000 euro. Rispetto al 2019 il sostegno che Publiacqua garantisce allo sport aumenta quindi del 132%. Semplice il meccanismo di accesso al sostegno. Dalle ore 00.01 alle ore 24.00 del giorno stabilito sarà sufficiente collegarsi alla pagina clickdaysport.publiacqua.it, riempire la form e richiedere il contributo. Il bando è destinato a: 1) soggetti concessionari di impianti pubblici che erogano un servizio al pubblico o nel cui contratto di concessione è previsto l'obbligo di garantire all'Ente concedente, a titolo gratuito, lo spazio per attività di pubblico interesse; 2) associazioni sportive dilettantistiche (ASD). Per tutti quei soggetti che rientreranno nei requisiti previsti dal bando sarà erogato un contributo che sarà commisurato fino al 50% della bolletta del servizio idrico 2019 e comunque fino ad un massimo di 4.000 euro.

Facile, veloce, online sul sito Publiacqua.it!

UN BANDO PER LA CULTURA

Il nostro sostegno va però anche alla cultura. Un mondo a cui da sempre Publiacqua è vicino ed a fianco del quale vogliamo essere anche nella difficile fase di ripartenza alla fine dell'estate.

Per questo sarà emesso un bando dell’ammontare complessivo di 210.000 euro rivolto a tutti quei soggetti (enti senza scopo di lucro) che dal 1 ottobre 2020 al 30 marzo 2021 produrranno eventi culturali (musica, teatro, danza, cinema, mostre, letteratura), in presenza ma anche online o attraverso canali social. Per tutti quei soggetti che rientreranno nei requisiti previsti dal bando sarà erogato un contributo che andrà da 1.000 fino ad un massimo di 10.000 euro.

Sempre per quanto riguarda la cultura, Publiacqua sosterrà con 20.000 euro al bando per la cultura del Comune di Firenze.

Un impegno quello sulla cultura che Publiacqua ha incrementato del 23% rispetto al 2019.

Anche in questo caso il bando è scaricabile sul sito Publiacqua.it

SEMPRE A FIANCO DEI NOSTRI PARTNER STORICI

Publiacqua è da sempre vicina al mondo dello sport e della cultura. Fanno parte di questi due mondi nostri partner storici a cui abbiamo rinnovato il nostro sostegno in virtù di un rapporto ormai consolidato nel tempo che non può venire meno in un frangente tanto difficile.

Per la cultura Publiacqua conferma quindi il sostegno e la partnership con soggetti prestigiosi del nostro territorio come Opera di Firenze, Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci, Fondazione Palazzo Strozzi, Teatro Metastasio ai quali complessivamente saranno destinati, sotto forma di quote associative e/o art bonus, oltre 180.000 euro.

Per lo sport vengono invece confermate le partnership storiche con Rari Nantes Florentia e Centro Giovanile di Formazione Sportiva di Prato per un totale di 40.000 euro.

Lorenzo Perra – Presidente Publiacqua SpA: “Siamo da sempre vicini al territorio e con queste due iniziative a fianco di Sport e Cultura lo ribadiamo con forza. L’emergenza sanitaria ha colpito duramente tante realtà di tutti i settori. Noi con il Click Day andiamo a sostenere un settore che è prezioso per la nostra società, per i nostri ragazzi e per le famiglie e che a settembre rischia di trovare difficoltà incredibili per ripartire. Con il Bando Cultura, invece, vogliamo contribuire a stimolare uno dei settori trainanti dell'economia del nostro territorio. La Toscana è conosciuta ed apprezzata nel mondo e l'offerta culturale dei nostri operatori del settore è parte integrante, indissolubile del fascino che la nostra terra esercita su turisti, interni ed esterni”.

Tommaso Sacchi - Assessore alla Cultura del Comune di Firenze: “Il mondo della cultura ha subito in modo pesante le conseguenze dell'emergenza sanitaria. È importante che una realtà come Publiacqua si schieri a fianco degli operatori del settore, questo bando è un'opportunità concreta per agevolare la rinascita. Sappiamo bene quanto la cultura sia trainante per la città e come Comune abbiamo voluto fin da subito mettere in campo azioni concrete come il fondo di emergenza che la stessa Publiacqua sostiene”.

Cosimo Guccione - Assessore allo Sport del Comune di Firenze: "Una scelta di grande valore sociale. In questo momento di grave crisi c'è il rischio che le attività sportive possano essere considerate rinunciabili. Ritenendole invece fondamentali non solo sosteniamo direttamente le tante realtà del territorio, colpite duramente dalla crisi, ma ne difendiamo anche il suo tessuto sociale. Ringrazio Publiacqua, c'è bisogno dell'aiuto di tutti".

Simone Mangani – Assessore alla Cultura del Comune di Prato: “Apprezziamo moltissimo l’erogazione ma anche la modalità tutto sommato nuova per Publiacqua di fornire questo sostegno. In particolare il bando per la cultura, ne parlo da Assessore competente, è un motivo di soddisfazione per noi amministratori pubblici. E’ un anno difficile ma sostenere realtà come Teatro Metastasio e Centro Pecci dimostra quanto è essenziale il sostegno di Publiacqua per il nostro territorio”.

Margherita Semplici – Assessore alle Partecipate del Comune di Pistoia: “L’apporto di una società a maggioranza pubblica può rappresentare la cifra distintiva di un apparato pubblico che riesce a stare vicino alle realtà del territorio. Faremo di tutto per sostenere e pubblicizzare questa iniziativa che è prezioso del territorio e per la quale i ringraziamenti non sono formali ma dovuti”.

Fonte: Publiacqua - Ufficio Stampa