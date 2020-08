Stadio Franchi, Bianchi (Svolta): "Volano economico di sostegno ai ristoratori e albergatori fiorentini"

“Leggo dalla stampa che in questi giorni Matteo Renzi di Italia Viva , Luca Lotti, Rosa Maria De Giorgi e Caterina Biti del PD hanno presentato emendamenti per rivedere lo status dello Stadio Franchi superando dei vincoli presenti della soprintendenza.

Un bel derby unidirezionale e probabilmente della stessa squadra. Io penso che lo Stadio Franchi non vada ne abbattuto e quantomeno oggetto di interventi che vadano in contrasto ai vincoli della soprintendenza.

Si tratta di trovare i giusti equilibri tecnici ma sopratutto fare una scelta chiara e radicale di utilizzo.

Penso ad un luogo espositivo e di localizzazione di spettacoli musicali con concerti di alta qualità .

Lo Stadio Franchi potrebbe divenire luogo e meta più importante dei concerti del Centro Italia.

Questa scelta farebbe arrivare a Firenze tante persone rilanciando così molte attività imprenditoriali quali i ristoratori e gli albergatori. Spetterà a loro organizzarsi e promuovere la qualità della cucina e il valore aggiunto culturale e paesaggistico affinchè chi viene al concerto si possa trattenere in città non solo per la durata del concerto.”

Gabriele Bianchi, Consigliere Regionale Gruppo Misto La Toscana nel Cuore