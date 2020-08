Trasporto aereo, IV: "In approvazione il 'Fondo Volo' anche per i 400 dipendenti di Toscana Aeroporti Handling"

“Dopo che, anche grazie alle nostre sollecitazioni, nelle scorse settimane si era sbloccata la pratica per i lavoratori di Toscana Aeroporti, siamo contenti che l’11 agosto vada in approvazione alla direzione nazionale INPS che si occupa della gestione del cd. Fondo Volo - una parte della cassa integrazione straordinaria spettante ai lavoratori del trasporto aereo – anche la pratica relativa ai circa 400 lavoratori di Toscana Aeroporti Handling, che speriamo arrivi a conclusione.”

Così Gabriele Toccafondi, deputato fiorentino di Italia Viva, insieme a Francesco Grazzini, coordinatore provinciale del partito.

“Abbiamo contattato e sollecitato i dirigenti sia provinciali che nazionali dell’INPS, che ci hanno assicurato il massimo impegno confermando che la pratica sarebbe andata alla commissione straordinaria dell’11 agosto. Li ringraziamo per la sensibilità dimostrataci, in questa fase così difficile soprattutto per i lavoratori in attesa dei versamenti” Proseguono i due esponenti fiorentini di Italia Viva

“Sono aiuti fondamentali per i lavoratori in questa fase di emergenza. Ma condividiamo – concludono Toccafondi e Grazzini - la preoccupazione espressa anche dalle rappresentanze sindacali di Toscana Aeroporti Handling in merito al futuro del settore del trasporto aereo. Questa fase di chiusure ci ha dato infatti la dimostrazione di quanto sia fondamentale per l’economia del territorio avere infrastrutture moderne e funzionanti.”

Fonte: Italia Viva Firenze