Vetri rotti e sangue nell'androne di un palazzo: residenti chiamano la polizia

Vetri rotti e del sangue nell'androne di un palazzo di Sesto Fiorentino di via Bellini ha allarmato alcuni residenti che hanno chiamato la polizia. Vi erano numerose tracce di sangue e una porta a vetri rotta. Gli agenti hanno però ricostruito che il sangue apparteneva ad una donna rimasta ferita dopo aver urtato il vetro della porta con un piede. La donna avrebbe dato in escandescenze: la polizia sta indagando per ricostruire nel dettaglio cosa sia successo.