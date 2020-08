Le continue violazioni degli arresti domiciliari segnalate dei carabinieri della stazione di Monsummano Terme hanno riportato in carcere un uomo di origini marocchine ma residente nel comune termale. Tratto in arresto per l’aggravamento della misura cautelare, è stato associato alla casa circondariale di Pistoia. L’uomo era stato tratto in arresto precedentemente per episodi di spaccio di stupefacenti nel Livornese.