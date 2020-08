Aggredisce coppia di coniugi con una roncola: denunciato a Livorno

La notte scorsa un uomo, 62 anni di origine siciliana, è stato denunciato in stato di libertà a Livorno per lesioni aggravate e porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere. Durante la notte i carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Livorno, sono intervenuti in via Provinciale Pisana dove hanno constatato che l'uomo aveva aggredito due coniugi con una roncola.

Il 62enne, appena rientrato in uno stabile ad emergenza abitativa, avrebbe quindi aggredito marito e moglie per una lite scaturita da futili motivi. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, avrebbe agito in stato di alterazione psicofisica, probabilmente causata dall'abuso di alcol.

I coniugi hanno riportato una prognosi di 7 giorni ciascuno. Precisamente il marito ha riportato una ferita alla testa e una al braccio mentre moglie, intervenuta in difesa dell'uomo, una ferita al sopracciglio.