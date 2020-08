Ambulanti in protesta a Pontedera, Bagnoli (FdI): "Adottare provvedimenti concreti"

“I commercianti su area pubblica sono una risorsa per i nostri territori e non dovrebbero essere un peso. Ma a quanto pare per il Sindaco Franconi non è così. E quindi poco importa se per altri due mesi, dopo i tre mesi di lockdown, si piazza una tendostruttura ad occupare i parcheggi che dovrebbero ospitare i cittadini che si recano al mercato aggiungendo disagi a disagi”.

Lo sottolinea Matteo Bagnoli capogruppo in Consiglio comunale per Fratelli d’Italia in relazione alle proteste degli ambulanti per l’occupazione di parte dello spazio dei parcheggi del mercato settimanale con una tendostruttura.

“Ho espresso la mia solidarietà ai rappresentanti delle associazioni degli ambulanti ma all’Amministrazione comunale, purtroppo, poco importa visto che il grido di disperazione degli ambulanti che chiedono di annullare il pagamento del suolo pubblico e della tari è rimasto lettera morta. In consiglio comunale Fratelli d’Italia ha chiesto provvedimenti concreti per i commercianti e per il rilancio del tessuto economico pontederese. E invece gli unici provvedimenti al momento sono gli slittamenti dei pagamenti. Ma con i rinvii, purtroppo, i problemi e le difficoltà dei commercianti e delle loro famiglie non si risolvono”.

Fonte: Ufficio stampa