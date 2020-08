Blitz antidroga a Firenze, arrestato 29enne: scoperto tramite un sms

Nella giornata di ieri un uomo, 29 anni incensurato, è stato arrestato a Firenze dopo un blitz antidroga della polizia nella sua abitazione, dove è stato sequestrato oltre un kg di marijuana.

La polizia è arrivata al 29enne, di professione barista, dopo aver fermato per un controllo tre uomini di età compresa tra i 19 e i 29 anni. Questi ultimi sono stati trovati in possesso di 6 grammi di stupefacente e, nel cellulare di uno di loro, è stato trovato un messaggio del 29enne, che lo invitava a passare da casa sua per ritirare la droga.

In questo modo la polizia è potuta giungere a casa dell'uomo, sequestrare lo stupefacente con il conseguente arresto.