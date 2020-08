Cluster familiare di Covid-19 a Barga: 5 positivi in isolamento domiciliare

Individuato un cluster familiare di “Covid-19” nel comune di Barga. Si tratta di una donna di nazionalità marocchina trovata positiva al Coronavirus in data 7 agosto a seguito di alcuni sintomi e di altri quattro suoi connazionali, la cui positività è stata riscontrata oggi (8 agosto) ma che erano comunque già tutti in isolamento domiciliare.

L’Asl, insieme al Comune di Barga, sta concludendo l’azione di monitoraggio e controllo sui contatti stretti e ha messo in atto tutte le azioni necessarie per circoscrivere il cluster e contrastare quindi l’espandersi del contagio.

Come consuetudine è inoltre attivo il gruppo di sorveglianza integrato costituito dall’Asl Toscana nord ovest in tutte le zone. Si tratta di un gruppo multidisciplinare che ha il compito di intervenire in maniera tempestiva in caso di nuove positività secondo lo schema delle tre “T”: testare, trattare, tracciare. E’ formato da operatori della struttura di Igiene e sanità pubblica, delle cure primarie, dei servizi sociali, dell’infermieristica, dell’ospedale, della medicina e della pediatria di famiglia.

Fonte: Azienda Usl Toscana nord ovest - Ufficio stampa