Coronavirus, caso positivo a Castelfiorentino dopo mesi: 7 casi totali nell'area Asl Toscana Centro

Oggi, sabato 8 agosto 2020, è stato registrato un nuovo caso di positivo al Coronavirus a Castelfiorentino, dopo mesi di contagio zero. Ad annunciarlo, oltre al bollettino giornaliero della Asl Toscana Centro, anche il sindaco Alessio Falorni tramite un post pubblicato su facebook e rivolto ai cittadini.

"Questa è una notizia che avrei preferito non darvi, ma è certo meglio che lo faccia io, prima che qualcuno fra i soliti stolti (che nulla sanno e troppo parlano) diffonda notizie a bischero.

Abbiamo purtroppo un nuovo positivo a Castelfiorentino, dopo un lungo periodo di “contagio zero” che durava dal 28 maggio.

Si tratta di una donna rientrata da una vacanza all’estero. Il tampone fattole è risultato positivo, e attualmente è in isolamento presso una struttura alberghiera, fuori dal nostro Comune. Ovviamente, non c’è motivo di allarmarsi, ma solo di mantenere comunque viva l’attenzione e il rispetto delle norme cui ci siamo abituati.

Speriamo di ritornare presto a una nuova situazione di normalità. Per quanto mi riguarda, cerco di tenervi sempre aggiornati, come ho sempre fatto durante questa situazione".

Il bollettino dell'Asl Toscana Centro: 7 nuovi casi positivi

Sono 7 i nuovi casi positivi nei territori dell’Asl Toscana Centro. Nelle ultime 24 ore risulta nessun decesso. Di seguito il dettaglio

5 casi in provincia di Firenze di cui 1 nella zona empolese

Borgo San Lorenzo: 1

Sesto Fiorentino: 3

1 caso in zona empolese

Castelfiorentino: 1

1 caso in provincia di Prato

Prato: 1

1 caso in provincia di Pistoia

Montecatini Terme: 1