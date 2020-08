Militante della Lega denuncia aggressione durante la visita di Salvini: intervenuta la polizia

Dopo la visita di Matteo Salvini di questa mattina a Empoli (Qui la notizia) una persona, che si è definita militante della Lega, ha chiamato la polizia segnalando di subire un'aggressione verbale proveniente da alcuni sconosciuti.

Il gruppo empolese della Lega, che in quel momento si trovava impegnato nello smontare l'attrezzatura e il gazebo da dove ha parlato Salvini, racconta che un loro membro avrebbe subito l'aggressione da parte di altre due persone che gli si sarebbero avventate contro. Per sfuggirgli l'uomo ha cercato riparo in un esercizio pubblico della zona e, dopo essere stato difeso, i due si sarebbero allontanati. In seguito, la persona aggredita, si sarebbe recata in un altro locale più lontano dal centro. La Lega denuncia la vicenda anche tramite una nota ma sembrerebbe che la polizia, una volta giunta sul posto dopo pochi minuti dalla chiamata, non abbia trovato nessuno. Versione, quest'ultima, non confermata dal gruppo.

Da quanto si apprende il militante della Lega sporgerà denuncia contro ignoti.

La nota della Lega dell'area Empolese Valdelsa: "Terminata la visita di Matteo Salvini, uno dei nostri militanti dopo aver smontato il gazebo è stato aggredito verbalmente da due ragazzi dei centri sociali, al punto da doversi mettere al sicuro dentro un bar del centro. Questo episodio conferma che siamo sulla strada giusta, che stiamo lavorando bene, e quindi diamo fastidio ai 'fautori' del pensiero unico. Esprimiamo solidarietà al giovane militante aggredito, sperando che episodi di questo tipo non si verifichino mai più".