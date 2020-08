Entrano nel cortile e rubano due biciclette: arrestati due giovani

Continua l'azione di contrasto alla criminalità predatoria da parte della polizia che nella giornata di ieri ha tratto in arresto due giovani di nazionalità italiana, residenti a Pisa che, dopo essere entrati all'interno di un'abitazione hanno rubato due biciclette. L'arresto in flagranza di reato è stato possibile grazie alla collaborazione di alcuni cittadini pisani che, chiamando il 113 e fornendo una precisa descrizione degli autori ne hanno permesso l'arresto.

In particolare i due autori del furto dopo essersi introdotti nel cortile di un'abitazione, passando dal portone principale d'ingresso che era stato lasciato aperto, si sono allontanati con due biciclette. Lei a bordo di una bici da donna mentre lui a bordo di una da uomo. Il furto non è passato inosservato e grazie alla collaborazione di alcuni cittadini che hanno avvisato il proprietario che a sua volta ha chiamato il 113 è stato possibile procedere all'arresto dei due autori del furto da parte di una volante inviata prontamente sul posto.

Un sessantenne è stato invece denunciato per atti osceni in luogo pubblico da personale della Polizia ferroviaria. L'uomo, infatti, aveva pensato bene di procedere ai propri bisogni fisiologici sul binario ferroviario alla presenza dei numerosi passeggeri in attesa dei treni.