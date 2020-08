Furto in un negozio nel centro storico di Siena: indagini in corso

Ieri pomeriggio un negozio nel centro storico di Siena ha subito un furto, il primo dopo il lockdown. La polizia di stato è intervenuta in via Vittorio Emanuele II, dove è stato segnalato il fatto. Una volta sul posto, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Siena hanno constatato che tre persone, un uomo e due donne, erano entrate insieme nel negozio e che solo una, l'uomo, si era rivolto alla commessa per acquistare delle mascherine.

Quando la dipendente però si è allontanata sul retro per prendere le mascherine le due donne, complici, hanno prelevato della merce dal bancone pagando in seguito solo le mascherine in contanti. I tre sono così usciti dal negozio e dopo pochi minuti dal loro allontanamento i negozianti si sono accorti che mancavano degli articoli, per un valore di circa 150 euro.

È stata così allertata la polizia ma ormai il gruppo aveva fatto perdere le proprie tracce. Le indagini per risalire agli autori, descritti come vestiti in maniera sportiva, tutti e tre con il volto parzialmente coperto dalle mascherine e probabilmente di origini straniere, sono in corso.