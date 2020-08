Il Covid-19 non ferma l’impegno del Comune di Montespertoli verso i bambini Saharawi

Causa Covid-19 quest’anno non è stato possibile garantire la solita accoglienza in Italia ai bambini Saharawi ma non è mancato l’impegno del Comune di Montespertoli verso questa popolazione. La giunta Mugnaini ha infatti concesso un contributo di 500,00 € all’Associazione Ban Slout Larbi per il progetto ‘Un aiuto per i piccoli ambasciatori di pace nelle scuole degli accampamenti Saharawi’.

La donazione ha lo scopo di sostenere i bambini nella loro terra, attraverso l’acquisto di beni di prima necessità, come cibo, materiale igienico-sanitario e materiale scolastico.

’Purtroppo quest’anno non abbiamo potuto ospitare i bambini a Montespertoli ma ci tenevamo a fargli avere comunque il nostro sostegno.

La popolazione della Repubblica Saharawi da oltre 45 anni è in attesa di poter vivere in pace e libertà e non possiamo negarli, oggi più che mai, il nostro supporto e la nostra solidarietà’ dichiara Alessandra De Toffoli, Assessore alla Cooperazione Internazionale.

Non solo, il Coordinamento a sostegno della Repubblica Araba Saharawi Democratica (RASD) Mohamed Abdelaziz di Montespertoli contribuirà con un’ulteriore donazione di 800 €. L’emergenza non fermerà gli appuntamenti benefici che ogni anno vengono promossi dal Coordinamento.

A novembre olio nostro, l'olio della solidarietà creato dalle olive colte dai bambini delle scuole e a dicembre la raccolta dei giochi da inviare ai bambini Saharawi

Fonte: Ufficio Stampa