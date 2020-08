Incidente con il tagliaerba a San Romano, 25enne ferito alla mano: un dito compromesso

Nel primo pomeriggio di oggi un ragazzo di 25 anni si è ferito alla mano con un tagliaerba, a San Romano nel comune di Montopoli in Val d'Arno. Da quanto si apprende il dito medio della mano sinistra del giovane, rimasto incastrato dentro la macchina, risulta essere compromesso.

La dinamica dell'incidente, che ha coinvolto in maniera più grave il dito, non è nota. Sul posto è intervenuta la Pubblica Assistenza di Castelfranco di Sotto e il 25enne è stato portato, in codice giallo, all'ospedale San Giuseppe di Empoli.