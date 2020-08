Lavori alla pavimentazione in viale Strozzi, alla rete idrica in via Panicale e ai tombini in via Baracca

Il risanamento della pavimentazione stradale in viale Strozzi, le nuove condutture dell’acquedotto in via Panicale e gli interventi sui tombini di via Baracca. Sono questi i principali lavori che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine. Ecco l’elenco.

Viale Strozzi: da lunedì 10 agosto sono in programma lavori di risanamento della pavimentazione stradale nella corsia di collegamento con piazzale Montelungo a partire dell’intersezione con le corsie verso viale Belfiore all’intersezione con via Caduti di Nassiriya. Garantito l’accesso al parcheggio interrato. I veicoli provenienti da viale Strozzi e diretti verso piazzale Montelungo utilizzeranno l’itinerario alternativo viale Strozzi-via Spadolini-via Caduti di Nassiriya. L’intervento si concluderà il 23 agosto.

Via Panicale: inizieranno lunedì 10 agosto i lavori di sostituzione della rete idrica. L’intervento è articolato in tre fasi successive e andrà avanti fino al 5 ottobre. Il cantiere iniziale prevede la chiusura di via Panicale nel tratto compreso tra piazza del Mercato Centrale e via Taddea. Nella seconda fase sarà chiusa l’area di intersezione con via Taddea con divieto di transito tra via Panicale e via Rosina. Via Panicale sarà chiusa tra via Guelfa e piazza del Mercato Centrale. La terza fase prevede ancora il divieto di transito in via Panicale tra via Guelfa e piazza del Mercato centrale mentre via Taddea tra via Panicale e via Rosina diventerà a senso unico verso via Rosina. Ulteriori provvedimenti saranno in vigore nelle tre fasi: la direttrice via dell’Ariento (tra via Nazionale a via Panicale)-via Panicale (tratti via dell’Ariento-via Chiara e via dell’Ariento-piazza del Mercato Centrale) diventerà a senso unico da via Nazionale verso piazza del Mercato Centrale. E per consentire ai mezzi per l’approvvigionamento di raggiungere il mercato in orario 4-6 sarà revocata l’area pedonale in modo che possano utilizzare l’itinerario via dell’Ariento (da via Nazionale a via Panicale)-via Panicale (da via dell’Ariento a piazza del Mercato Centrale).

Via Baracca: per effettuare interventi sui tombini della rete fognaria nel tratto da via Allori a viale Gori da lunedì 10 agosto sarà chiusa la corsia verso quest’ultimo: la strada diventerà quindi a senso unico verso via Allori. Itinerario alternativo via Allori-via di Carraia-via Gemignani-viale Gori-via Martucci-via Baracca. Termine previsto 14 agosto.

Via dell’Erta Canina: inizieranno lunedì 10 agosto i lavori di adeguamento della rete fognaria. Fino al 20 agosto la strada sarà chiusa in orario 8.30-12.30 e 13.30-17.30 nell’intero tratto dall’intersezione con via del Monte alle Croci compresa la diramazione interna fino al numero civico 17 e diramazione interna dal numero civico 26 e 24 (già strada senza sfondo). In via del Monte alle Croci sarà in vigore un restringimento di carreggiata tra i numeri civici 8 e 12. A seguire i lavori proseguiranno con solo restringimenti di carreggiata in via dell’Erta Canina (tra via del Monte alle Croci e il numero civico 14r) e in via del Monte alle Croci (tra i numeri civici 8 e 12). Termine previsto 29 agosto.

Via del Carota: da lunedì 10 agosto prenderanno il via i lavori di estensione della rete di distribuzione del gas. La strada sarà chiusa da via Zanobi Da Strada al confine comunale. Termine previsto 23 agosto.

Via dei Bonizi: per lavori edili mercoledì 12 agosto dalle 9 alle 15 scatterà un divieto di transito sulla direttrice via dei Bonizzi-piazza delle Pallottole-via dei Maccheroni. In dettaglio le chiusure interesseranno via dei Bonizzi (da via dello Studio e via Maccheroni), piazza di San Benedetto (da via dei Bonizzi a piazza delle Pallottole), piazza delle Pallottole (da piazza Duomo a via dei Maccheroni), via dei Maccheroni (da via di Bonizzi a via del Pronconsolo).

Via Rosolino Pilo: per il sollevamento di materiale venerdì 14 a lunedì 17 agosto sarà istituito un restringimento di carreggiata tra il numero civico 4 e via Rismondo.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa