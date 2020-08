No mascherine e guanti a terra, bimba di 9 anni scrive al sindaco di Forte dei Marmi per lanciare una campagna

Mascherine e guanti, strumenti contro il contagio da Covid-19 che ci accompagnano nella vita quotidiana ormai da mesi, finiscono gettati spesso in terra inquinando l'ambiente. Per questo motivo Ginevra, 9 anni di Forte dei Marmi, si è rivolta direttamente al primo cittadino del suo Comune. La bambina che frequenta la terza elementare con una lettera, ha scritto al sindaco Bruno Murzi per lanciare la campagna 'No mascherine e guanti a terra' e per il suo gesto e la sua idea, questa mattina, è stata ricevuta dallo stesso Murzi in muncipio.

"Ginevra mi ha mandato una lettera che mi ha molto colpito in cui evidenziava criticità che combattiamo quotidianamente. Il nostro paese è particolarmente attento al decoro, ma soprattutto d'estate aumentando il numero della popolazione, aumenta purtroppo anche quello degli incivili" ha dichiarato il sindaco. Comportamenti incivili, maleducati e dannosi per l'ambiente a capo della campagna di Ginevra che nella sua lettera, dopo essersi presentata lei e la sua idea, ha spiegato che "visto e considerato che d'ora in poi dovremmo usare questi dispositivi, vorrei che non fossero buttati in terra sia per il rischio del contagio che per il decoro urbano".

Durante l'incontro di stamani il sindaco ha spiegato alla bambina dell'intenzione di fare "un'ordinanza sanzionatoria per chi getta le mascherine e i guanti a terra, così come adottare misure restringenti in merito ai mozziconi di sigaretta e nello stesso tempo organizzare una campagna informativa ed educativa mirata a contrastare ogni azione di inciviltà". Il primo cittadino ha anche aggiunto che si può "sperare in un futuro migliore per l'ambiente" tramite questi gesti "da cui gli adulti dovrebbero prendere esempio".

Anche Ginevra è rimasta sorpresa dell'invito in municipio, felice ed emozionata che il sindaco le abbia risposto: "Spero davvero di essere stata utile in qualche modo a contribuire al decoro della mia città".