Occupava appartamento a Livorno: arrestato in possesso di stupefacenti

Nella notte scorsa, tra venerdì 7 e sabato 8 agosto, un 24enne è stato arrestato a Livorno per spaccio e detenzione di stupefacenti, violazione di domicilio, ricettazione e violazione della normativa in maniera di immigrazione.

Durante la notte una donna, proprietaria di un'abitazione in via Garibaldi dove è avvenuto l'arresto, ha allertato i Carabinieri per la presenza di alcuni stranieri all'interno dell'appartamento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione Livorno Centro e della Squadra d’Intervento Operativo del 6° Battaglione "Toscana". Una volta dentro l'appartamento i militari hanno trovato l'unico occupante presente.

In seguito alla perquisizione di tutte le stanze sono stati rinvenuti 141,80 grammi di hashish, 53 grammi di cocaina e 0,3 grammi di metanfetamina. Ritrovati inoltre dai militari denaro in contante per circa 3mila e 412 euro, sette cellulari, un tablet, un bilancino di precisione, un grinder per la trattazione dello stupefacente e 5 fiale di lidocaina cloridrato e una confezione di paracetamolo, entrambe verosimilmente usate per la lavorazione dello stupefacente.

Tutto il materiale ritrovato, compreso stupefacenti e contanti, hanno fatto scattare l'arresto dell'uomo, 24 anni di origini libiche. Quest'ultimo, dopo l'identificazione, è risultato irregolare sul territorio nazionale e sprovvisto di documenti di riconoscimento. L'uomo è stato condotto presso il carcere di Livorno Le Sughere, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria in attesa dell'udienza di convalida.