Riapre il Centro diurno anziani l'Aquilone di Altopascio, D'Ambrosio: "In sicurezza ma finalmente insieme"

Visite speciali al Centro diurno anziani l’Aquilone. Nei giorni scorsi, infatti, il sindaco Sara D’Ambrosio e l’assessore al sociale, Ilaria Sorini, sono andate a trovare gli anziani e gli operatori del Centro diurno di via Marconi, che ha riaperto - dopo i mesi di chiusura stabiliti per legge per contenere la diffusione del contagio dal Covid-19 - secondo protocolli di sicurezza chiari e stringenti. È uno dei primi, per non dire proprio il primo, centri diurni anziani della Piana a riaprire e a ripartire con le attività.

“Quando riapre il Centro!? Gli anziani del nostro paese ce l’hanno chiesto in tutti i modi nei mesi scorsi - commentano D’Ambrosio e Sorini -. Grazie al lavoro degli operatori, dell’ufficio sociale e della cooperativa La Salute siamo riusciti a riaprirlo, per accogliervi nuovamente qui, divisi in gruppi e seguendo i protocolli di sicurezza, ma finalmente insieme”.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio stampa