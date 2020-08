"Purtroppo, per problemi personali urgenti delle ultime ore, non potrò essere presente all'importante iniziativa empolese di oggi col Segretario Federale della Lega, Sen. Matteo Salvini. Come sempre, però, non mancherò di portare il mio contributo per un proficuo e costruttivo rapporto tra Istituzioni statali, Regione ed Enti locali". Così in una nota Marco Cordone della Lega per Salvini Premier.

Marco Cordone

(Consigliere Nazionale ANCI)