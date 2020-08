Sono in corso le operazioni di soccorso di un sub che, dopo un'immersione di gruppo alle isole Formiche, non è risalito a galla.

Su richiesta della Capitaneria di Porto sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco. Alle Formiche, Grosseto, si stanno dirigendo anche l'elicottero Drago del nucleo dei vigili del fuoco di Cecina, con a bordo due sommozzatori, e i nuclei sommozzatori di Firenze e Livorno.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO