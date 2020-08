Tentato furto in un supermercato di Cortona: denunciati marito e moglie

Ieri una coppia di coniugi è stata denunciata per furto in un supermercato di Cortona. I due, entrambi di cittadinanza albanese, hanno tentato il colpo nel supermercato Coop a Camucia. La donna, 41 anni, dopo aver riempito il carrello avrebbe approfittato di un momento di disattenzione del personale, e sarebbe uscita velocemente da una corsia delle casse senza tornello non presidiata, per poi defilarsi dal negozio. Il marito intanto era fuori dall'esercizio commerciale che aspettava la moglie, facendo da 'palo'.

Il direttore del supermercato, notata la scena, ha allertato le forze dell'ordine lanciando l'allarme di furto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Camucia insieme al personale della polizia municipale. Giunti nel parcheggio del supermercato, le forze dell'ordine hanno individuato immediatamente i due soggetti che, capendo di essere stati scoperti, hanno abbandonato la refurtiva a terra e hanno tentato di darsi alla fuga. Mentre i prodotti rubati sono stati recuperati e restituiti, i coniugi sono stati bloccati e denunciati per furto in concorso, con il divieto di ritorno nel comune di Cortona.