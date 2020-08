Verbale per ubriachezza molesta nei confronti di un cittadino cubano che oggi pomeriggio, in via in via Palazzuolo, è stato sorpreso da una pattuglia della polizia municipale mentre lanciava a terra una bottiglia di vetro.

Lo stesso reato è contestato, sempre oggi, a cittadino somalo, anche lui 32enne, durante controlli nei giardini di fronte Villa Medici.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa