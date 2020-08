Ieri sera, intorno alle ore 22, è stata investita sulla regionale 221 a Montevarchi una bambina di otto anni. La piccola stava seguendo i genitori che si stavano recando in un bar della zona. Fortunatamente l'impatto non era violento perché l'auto non stava viaggiando ad alta velocità. La piccola è stata sbalzata di qualche metro. È stata portata all'ospedale pediatrico Meyer in codice 2 e non sarebbe in pericolo di vita.