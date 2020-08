Candidati al consiglio regionale per la Lega: quattro i nomi dall'Empolese Valdelsa, uno dal Cuoio

Sono stati presentati ieri, nel corso della festa della Lega provinciale di Livorno a San Vicenzo, i candidati della Lega a consigliere regionale in vista delle prossime elezioni regionali della Toscana. Nel collegio fiorentino, comprendenti 19 candidati, ci sono anche volti noti dell'Empolese Valdelsa.

Correrà per un posto in consiglio regionale Damiano Baldini, attuale consigliere comunale e capogruppo della Lega nella città del Boccaccio, e candidato sindaco nel 2019 per il centrodestra. Tra i candidati anche Susy Giglioli, anch'essa candidata sindaco per il Carroccio alle scorse Amministrative di Castelfiorentino e attualmente consigliera comunale. Candidati anche Maria Grazia Bindi, consigliera comunale della Lega a Vinci e Leonardo Pilastri, attuale consigliere comunale di Fucecchio per la Lega e candidato nel 2019 anche al consiglio comunale di Empoli.

Per quanto riguarda la Zona del Cuoio, invece sarà candidata l'attuale consigliera comunale di San Miniato Beatrice Calvetti.