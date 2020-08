Continua la serie 'Jazz In The Castle': arriva il sassofonista americano Scott Hamilton

Continua la serie “Jazz In The Castle”, che propone da anni concerti jazz di altissimo livello. Il 14 agosto alla vigilia di Ferragosto è la volta del sassofonista americano di fama indiscussa Scott Hamilton, che col suo quartetto ospita un altro sassofonista, Piero Odorici, uno dei più quotati strumentisti italiani. L’hotel/ristorante “Il Castello” si conferma quindi luogo importantissimo per eventi culturali, in prima linea di musica jazz. Negli anni illustrissimi nomi del jazz mondiale si sono esibiti in questo luogo e hanno anche inciso dei dischi. Sicuramente grazie al fatto che il gestore è un affermato musicista anche lui, i concerti al Castello sono una garanzia ed eventi da non perdere.

Scott Hamilton è considerato il principale sassofonista mainstream di oggi. Scott, che nato a Providence, Rhode Island, nel 1954, iniziò la sua carriera in anni musicalmente abbastanza selvaggi con uno stile che era allora al di fuori dalle aspettative del pubblico, stile che poi diventò largamente comune tra tutti i nuovi interpreti . Il suo bellissimo sound e il suo impeccabile fraseggio erano rari tra i giovani talenti. Così quando firmò un contratto e cominciò ad incidere albums per la Concord Records, fu oggetto di autentica sorpresa ed eccitazione tra i devoti di questo stile e nell’intero panorama musicale. Il suo primo lavoro per la Concord, Scott Hamilton is A Good Wind Who Is Blowing Us No Ill risale al 1977 e prende il suo titolo da una lusinghiera recensione di Leonard Feather. Ma non si tratta che della prima di una memorabile serie di circa trenta albums. Come un consumato interprete di standards, il caldo tenore di Scott Hamilton, unito al suo impeccabile senso dello swing, creano un’atmosfera unica in ogni brano interpretato. Ad affiancare Scott Piero Odorci, bolognese, uno dei più importanti sassofonisti italiano e anche uno dei più attivi sulla scena nazionale. Scott e Piero rievocheranno il grande jazz di due sax tenori, raddoppio strumentale che ha prodotto alcuni tra i più importanti incontri nel jazz. Il quintetto sarà completato dalla sezione ritmica che abitualmente fa parte dello Scott Hamilton Quartet: Paolo Birro, affermato e versatilissimo pianista vicentino, che con il suo stile elegante e lirico ha conquistato numerose platee in Italia e all’estero. Aldo Zunino, genovese, uno dei più richiesti e solidi contrabbassisti del panorama nazionale, e Alfred Kramer, svizzero, da anni attivo sulla scena nazionale, costituiscono un trio ritmico che in passato già stato a servizio di grandissimi musicisti.

