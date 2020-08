Controlli a Forte dei Marmi e Pietrasanta: decine di giovani controllati e un locale sanzionato

Anche ieri sera, a Forte dei Marmi e a Pietrasanta, si svolto in servizio antidegrado interforze con la partecipazione della Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, e le Polizie Locali di Forte e Pietrasanta. Durante in servizio sono stati controllati decine di giovani e di esercizi commerciali. A Forte, un esercizio commerciale è stato sanzionato per occupazione di suolo pubblico

Sebbene i locali si possano allargare ci sono comunque dei limiti stabiliti dal comune. Il locale è stato sanzionato per inosservanza del regolamento comunale in merito all'occupazione del suolo pubblico.