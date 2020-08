Dopo 60 giorni un caso di Covid-19 a Montespertoli, il sindaco: "Virus non è debellato. Rispettare le norme"

Dal bollettino quotidiano dell'Asl Toscana Centro emerge che ci sarebbe un caso accertato di Covid-19 a Montespertoli, dopo quasi 60 giorni dall'ultima persona risultata positiva. La persona coinvolta sta bene ed è sotto controllo dall'autorità sanitaria. Sul ritorno del virus è intervenuto sui social il sindaco Mugnaini che fa un appello alla popolazione affinché si rispettino le norme anticontagio:

"Questo deve farci tener ben presente ancora una cosa: il virus non è ancora stato debellato e continua a circolare. I dati di questi giorni ci dicono, tra le altre cose, che l'età media dei positivi è scesa da 68 anni a 39 anni e quindi il mio appello si rivolge ancora di più ai più giovani: non dovete rinunciare al divertimento dell'estate ma fatelo rispettando le norme. L'uso corretto della mascherina protegge voi e gli altri: dovete e dobbiamo usarla per il bene collettivo. Se non capiamo che lo facciamo per il bene di tutti allora non siamo una comunità ma un gruppo di individui che gioca d'azzardo con la salute di tutti. Io sono convinto del contrario ovvero che Montespertoli è una grande comunità che sa tirare fuori il meglio e attenersi scrupolosamente alle regole".