Il CdA di San Miniato Promozione al lavoro per preparare il programma delle iniziative

La Fondazione San Miniato Promozione, con il suo CdA, è fortemente impegnata a promuovere e diffondere il programma delle proprie iniziative rivolte a favorire la piena valorizzazione delle risorse artigianali, industriali, commerciali, culturali, umane e paesaggistiche del territorio samminiatese, così da farne conoscere l'indubitabile tipicità.

"I componenti del CdA , Domenico Barsotti, Francesca Cupelli, Sandro Saccuti, come afferma il Presidente Marzio Gabbanini dotati di competenza , entusiasmo e volontà di fare, pur nelle limitazioni che potranno essere determinate dall'emergenza sanitaria, intendono dare spazio a tutte quelle proposte provenienti da Associazioni, Enti, Consulte territoriali che possano contribuire a dare sostanza a quei principi che rimandano alla continuità nel mutamento, al coinvolgimento, alla condivisione, alla collaborazione, in quanto valori in cui fortemente credere".

Tutti sono all'opera per realizzare gli importanti appuntamenti che attendono la Fondazione nel prossimo autunno, ma nell'intento più ampio di creare un programma utile alla Promozione del territorio in ogni parte dell'anno.

Fonte: San Miniato Promozione