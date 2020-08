I vigili del fuoco di Firenze ovest e Calenzano stanno intervenendo per un incendio vegetazione e oliveta vicino ad alcune abitazioni, nel Comune di Sesto Fiorentino zona Querceto, nei pressi di via Scarpettini e via Biancalani. Sul posto anche squadre di volontari AIB gestiti dalla SOUP della Regione Toscana.