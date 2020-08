Picchielli (Lega): "Minacciato sui social. Una parte di Empoli non accetta il confronto democratico"

Il capogruppo della Lega in consiglio comunale a Empoli, Andrea Picchielli, denuncia di aver ricevuto "una minaccia pubblica" sui social network tra i commenti ad un post di un articolo di gonews.it pubblicato dallo stesso Picchielli sul gruppo facebook 'AMO EMPOLI'. Nella fattispecie il capogruppo della Lega ha postato un articolo riguardo le parole del leader della Lega Matteo Salvini sul tribunale di Empoli pronunciate durante la visita di ieri in città. Nel commento si legge "Picchielli torna nella fogna" e alcune offese, poi l'utente scrive: "Empoli è piccola e tutte le guardie che c'erano ieri non ci sono tutti i giorni".

Questo il commento di Picchielli: "Vedo che purtroppo alcune persone continuano a parlare solo con il linguaggio della violenza e non accettano il confronto democratico. Noi della Lega siamo stati sempre rispettosi con tutti. Siamo stati i primi ad esprimere sia pubblicamente che privatamente la nostra vicinanza al sindaco Barnini quando è stata minacciata da ignoti. Speriamo che queste minacce siano un episodio isolato, sappiamo da chi provengono: i soliti noti. Solo ieri la Lega ha denunciato un'aggressione subita poco dopo la visita di Matteo Salvini da un militante che ha portato ad una denuncia alla polizia. Dispiace vedere che una parte di Empoli non accetta la democrazia, ma vuole il pensiero unico. Invece il confronto deve essere sempre rispettoso e civile. Il rispetto dell'altro è alla base del dialogo politico seppur da diversi colori politici"