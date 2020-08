Regionali 2020, presentati gli 80 candidati della Lega. C'è anche l'ex portiere viola Giovanni Galli

Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina, del Milan e della Nazionale, già candidato a sindaco di Firenze contro Matteo Renzi nel 2009 nelle file del PdL, sarà tra i candidati della Lega alle Regionali 2020 in Toscana, in uno dei collegi di Firenze.

Il suo impegno politico va avanti da tempo. Oltre alla candidatura a sindaco, nel 2014 fu candidato alle Europee con Forza Italia, anche se poi non venne eletto.

In tutto sono 80 i consiglieri del carroccio tra cui tutti i consiglieri regionali uscenti, ossia Elisa Montemagni (capogruppo), Jacopo Alberti, Marco Casucci, Roberto Biasci, e Luciana Bartolini. I candidato sono stati annunciati nel corso della festa della Lega provinciale di Livorno a San Vicenzo, alla presenza anche di Matteo Salvini e Susanna Ceccardi.

In lista c'è anche l'ex sindaco di Firenzuola (Firenze) Claudio Scarpelli, e il medico che criticò Regione e Asl durante l'emergenza Covid Fausto Trivella. A sostegno della candidatura di Ceccardi ci sono poi altre tre liste, Fdi, Fi e 'Toscana Civica'.