Questa mattina è stato trovato un cadavere tra l'isola del Giglio e quella di Giannutri in mare. La persona non è stata identificata. Sul posto la Capitaneria di porto di Porto Santo Stefano. Non è escluso che possa trattarsi del corpo di un sub non risalito in superficie ieri. Il sub stava facendo un'immersione alle isole Formiche, nel mare antistante Marina di Grosseto, a circa 18 miglia da dove stamani è stato individuato il corpo in acqua.