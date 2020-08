Balzo dei casi di Covid in Toscana, 9 casi da Arezzo: si tratta di ragazzi tornati dalle vacanze in Grecia

Tra i nuovi casi d Covid-19 registrati in Toscana, 61 nella giornata di ieri, ci sono anche 9 casi ad Arezzo e provincia riconducibili a sette diciannovenni valdarnesi, sei di Montevarchi e uno di Laterina, che facevano parte della comitiva reduce da una vacanza a Corfu' in Grecia. A loro si aggiunge la mamma 50enne di uno dei ragazzi. Quattro loro coetanei erano già positivi nei giorni scorsi. Anche un altro ragazzo, il nono, è risultato positivo dopo essere tornato da Corfù, ma non era in compagnia dei ragazzi valdarnesi.