I vigili del fuoco di San Marcello Pistoiese oggi (lunedì 10 agosto) sono intervenuti intorno alle 14:30 per soccorso a persona in località Pian Grande (Orsigna). Una donna si è infortunata cadendo in un tratto in discesa nel bosco. Sul posto oltre ai due mezzi fuoristrada dei pompieri, anche personale del SAST e del 118.