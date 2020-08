Camper rimane in bilico sul guard rail dopo l'incidente

Un incidente con feriti è avvenuto sulla strada provinciale della Trappola a Grosseto. Un'auto e un camper si sono scontrate e il camper è rimasto pericolosamente in bilico appoggiato al guard rail. Le persone all'interno dei veicoli sono state prese in carico dai sanitari inviati dal 118. Per consentire le operazioni di rimozione del camper da parte dei vigili del fuoco dei Grosseto, la strada è stata momentaneamente chiusa. Al momento il traffico risulta regolare.