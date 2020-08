Ferzan Ozpetek alla 'Terrazza' di San Casciano dei Bagni

“La Terrazza” di San Casciano dei bagni continua a presentare ospiti di grande prestigio. Mercoledì 19 agosto (ore 18,30 in piazza della Repubblica) è la volta di Ferzan Ozpetek, che dialogherà con la giornalista Alessandra De Luca. Poi, in serata (ore 21,30), la proiezione del recente film del regista, La Dea fortuna, con Stefano Accorsi (altro personaggio appena passato dalla “Terrazza”), Edoardo Leo e Jasmine Trinca. Nell'incontro con la De Luca tuttavia, gli spunti della conversazione non verranno solo dal cinema, ma dal romanzo dello stesso Ozpetek, Come un respiro (Mondadori), uscito lo scorso maggio e subito diventato un best seller.

Fonte: Ufficio stampa