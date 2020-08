Filastrock, festival a misura di bambino a Gaiole in Chianti

A Gaiole in Chianti il Chianti Festival diventa “a misura di bambino”, con lo spettacolo Filastrock rime a ritmo di musica, in programma mercoledì 12 agosto, alle 21 e 15 al parco pubblico comunale del paese (giardino dietro alle scuole), con ingresso libero.

Il Comune di Gaiole in Chianti, in questo anno complesso legato all’emergenza Covid19, ha voluto dedicare la maggior parte degli spettacoli del Chianti Festival, proprio ai più piccoli, poiché sono coloro che hanno più sofferto per il lockdown. Questi spettacoli regaleranno ai piccoli un momento di svago e di condivisione.

Filastrock è un progetto musicale e di teatro promosso da LaLut Siena, centro di ricerca e produzione teatrale. Pensato per i bambini della scuola primaria, si articola nella formula di spettacolo -laboratorio con una durata di un'ora circa. Tutti i partecipanti si divertiranno a dare il proprio contributo alla composizione di un testo letterario e musicale collettivo. Giocando con il ritmo delle parole daranno vita ad una divertente performance.

Il laboratorio è per sua natura compatibile con le norme di distanziamento sociale per il contenimento del Covid19.

