Sotto le bandiere di Firenze, d'Italia e d'Europa, su Palazzo vecchio è spuntata anche una grande bandiera del Libano."Abbiamo messo su Palazzo Vecchio una bandiera del Libano - ha spiegato su Facebook il sindaco Dario Nardella - per omaggiare i nostri fratelli e sorelle che stanno lavorando per rimettere in piedi Beirut, per ritrovare la forza e la speranza".