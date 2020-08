Fucecchio a Ferragosto tra cinema e teatro: gli appuntamenti alla Nuova Arena Pacini

Da martedì 11 a domenica 16 agosto nella suggestiva cornice di Parco Corsini, nel pieno centro storico di Fucecchio, proseguono gli appuntamenti, con film e spettacoli per famiglie, alla Nuova Arena Pacini. sotto le stelle, un progetto del Comune di Fucecchio e il Teatrino dei Fondi. Un'arena di cinema e teatro, tutto sotto le stelle, per accompagnare la comunità con un ricchissimo ventaglio di proposte in tutta sicurezza.

Mignolina Rap

Mercoledì 12 agosto alle 21:30 il teatro si apre alle famiglie, con uno spettacolo dai 3 anni in su, con MIGNOLINA RAP, con la regia e il testo di Enrico Falaschi, con Serena Cercignano e Marta Paganelli. Uno spettacolo con canzoni, musica e tanti meravigliosi pupazzi in gommapiuma che animano questa divertente versione della Mignolina di H. C. Andersen. Un lavoro suggestivo e affascinante che ha una forte implicazione ambientale: Mignolina nasce da un tulipano e attraversa un mondo fatto di piccole o grandi avventure, fatto soprattutto di animali, quali rospi, farfalle, maggiolini, topolini, talpe e pesci rossi, che aiuteranno la protagonista a superare le difficoltà del suo cammino.

Lo spettacolo, infatti, affronta anche la problematica dei rifiuti, della grave situazione di degrado della natura che oggi ci circonda: tutte difficoltà che la protagonista riuscirà a superare attraverso il rapporto tenerissimo con una rondine che, grazie all’amore di Mignolina, si risveglierà da una morte apparente. Insieme troveranno la forza di superare le insidie della vita.

Tra gli appuntamenti di cinema martedì 11 agosto alle 21:30 L'ufficiale e la spia , un film di Roman Polanski sul caso Il caso Dreyfus è uno dei più grandi scandali giudiziari del XX secolo.

Giovedì 13 agosto alle 21:30, la serata è dedicata al cinema per le famiglie, con una commedia di avventura Qua la Zampa 2 – Un amico è per sempre, il film diretto da Gail Mancuso, un'avventura del saggio e divertente golden retriever di nome Bailey.

Venerdì 14 agosto alle 21:30 Yesterday, il film diretto da Danny Boyle, incentrato sulla storia di un giovane musicista di una piccola cittadina costiera che lotta per ottenere un pò di notorietà.

Domenica 16 agosto alle 21:30, Volevo nascondermi, biopic sulla vita di Antonio Ligabue, interpretato da Elio Germano, grande pittore naif emiliano, figura di rilievo dell'arte contemporanea e internazionale.

Biglietti

Cinema e spettacolo per famiglie Intero 6 € | Ridotto 5 €

Riduzioni (Over 65 anni, under 12 anni)

Carnet SOSTIENI IL CINEMA: 50 euro - 11 ingressi

Info e prenotazioni (la prenotazione è vivamente consigliata): info@nuovoteatropacini.it - info@teatrinodeifondi.it www.nuovoteatropacini.it

