Furti nelle auto a Piombino, arrestate 4 persone di Pistoia e Empoli

Ieri, domenica 9 agosto, 4 persone sono state arrestate per furto nelle auto in sosta a Piombino. La banda era ricercata dai carabinieri di Piombino. A finire in manette sono stati S.S. 57enne, B.D. 34enne, B.S. 58enne e S.E.N. 28enne, tutti residenti tra Pistoia e Empoli, pluripregiudicati per reati specifici.

A fine giornata un carabiniere in borghese, incaricato dell'osservazione dei parcheggi sulla costa est del territorio, ha avvistato un'auto Volkswagen Polo di colore grigio che stava girando tra le altre macchine parcheggiate al 'Perelli 3', senza però fermarsi a posteggiare. Ad un certo punto l'auto si sarebbe fermata vicino ad una Fiat Panda ed è lì che la banda è scesa dall'auto. Due uomini e una donna si sono posizionati intorno alla macchina per fare da 'palo' e segnalare l'eventuale arrivo di persone e veicoli mentre la quarta persona, un'altra donna, dopo aver rotto lo sportello lato conducente si è introdotta nell'auto, rovistando nell'abitacolo per poi fuggire rapidamente. Immediata la segnalazione del militare ad altri colleghi in borghese e due volanti in zona, per il controllo del veicolo segnalato. I quattro, fermati qualche km dopo, nel mentre avrebbero compiuto un altro furto ad un camper, parcheggiato al 'Perelli 1'.

La macchina utilizzata dalla banda è risultata noleggiata. Le quattro persone sono state trovate in possesso di bagagli ed effetti personali, prelevati dalla Fiat Panda e dal camper. Colti in flagranza di furto aggravato e secondo i precedenti, i 4 componenti sono stati arrestati. I due uomini sono stati condotti al carcere di Livorno mentre le due donne a Sollicciano, in attesa della convalida richiesta dal pubblico ministero Niccolò Volpe.