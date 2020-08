Galletti (M5S): "Insieme al Ministro Costa pronti a bonificare la Toscana"

“Dopo 40 anni di chiacchiere senza alcun risultato, siamo pronti a dare un’accelerata decisiva sul fronte delle bonifiche dei 5 Sin della Toscana, Livorno, Grosseto, Piombino, Massa Carrara e Orbetello. Ne abbiamo parlato a lungo oggi nel corso di un incontro che ho avuto con il ministero dell’Ambiente, Sergio Costa: liberare dai veleni la terra e le falde acquifere è una delle nostre priorità. Abbiamo aperto un canale diretto con il ministero e nei prossimi mesi metteremo in campo una sinergia operativa tra Roma e la Regione. I soldi a questo punto ci sono, finalmente siamo pronti a remare tutti in un’unica direzione”.

Così Irene Galletti, candidata alla presidenza della Regione Toscana per il Movimento 5 stelle, che oggi ha accompagnato il ministro Sergio Costa in un a serie di incontri all’isola d’Elba, insieme ai candidati alle regionali Luca Lauricella, Daniele Esposito, Alessandra Rossi e ai consiglieri comunali di Livorno e Piombino, Stella Sorgente e Daniele Pasquinelli.

“Mentre gli altri candidati di destra e centrosinistra parlano di inceneritori e cercano nuovi modi per inquinare la Toscana - aggiunge Galletti -, noi parliamo di futuro e di come rimediare ai danni commessi da decenni politica industriale menefreghista e miope”.

“Voglio ringraziare il ministro Costa – conclude Galletti – per l’attenzione eccezionale che sta dimostrando nei confronti della Toscana. Non solo, grazie al suo intervento, oggi abbiamo cominciato a liberare l’arcipelago al largo di Follonica dalle ecoballe sommerse dal 2015, ma siamo pronti a un’azione congiunta per bloccare i progetti inquinanti che ancora minacciano troppe aree della Toscana”.