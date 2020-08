Guida da ubriaco e senza patente, denunciato

I carabinieri di San Giovanni Valdarno hanno denunciato un uomo di origini domninicane per guida in stato di ebbrezza e senza patente. L'uomo, con precedenti, è stato fermato mentre era alla guida della propria automobile a ha da subito dato segni d’instabilità. Sottoposto al test dell’etilometro, si è scoperto che aveva dei valori che superavano abbondantemente i limiti previsti dalle norme. Ulteriori accertamenti hanno permesso di verificare come l’uomo non fosse in possesso della patente di guida poiché non l’aveva mai conseguita.