I vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti ieri sera intorno alle ore 22.10 in Via Lanfranchi, per un incendio scaturito all'interno di uno scantinato con all'interno materiali vari. A causa dei danni subiti è stato dichiarato inagibile il locale interessato dall'incendio e quello sovrastante. Non si segnalano persone coinvolte. L'intervento si è concluso intorno alle ore 2.