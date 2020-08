Interventi nelle scuole a San Casciano in Val di Pesa

Il Comune di San Casciano amplia le aule e adegua i plessi scolastici dell’Istituto comprensivo "Il Principe" per garantire l’accoglienza di tutti gli allievi in sicurezza e nel rispetto delle linee guida stabilite dal governo per la prevenzione e il contenimento dell’emergenza sanitaria. Dopo aver effettuato vari sopralluoghi ed esaminato le singole strutture a partire dallo scorso maggio, con un lavoro capillare che ha previsto la definizione delle esigenze e delle relative soluzioni, l’amministrazione comunale progetta e mette in campo un ampio quadro di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla base delle necessità emerse e condivise con la dirigenza scolastica.

In particolare gli interventi, volti a consentire agli studenti di ogni ordine e grado il rientro a settembre, riguardano le scuole dell’infanzia del Talente e Mercatale, le scuole primarie di San Casciano, Mercatale e Cerbaia e la scuola secondaria di primo grado di San Casciano. In tutti i plessi è in fase di esecuzione l’installazione di appositi cartelli che indicano la via d’ingresso e di uscita in modo da scaglionare i gruppi e regolamentare accesso e fruizione all’interno e all’esterno degli edifici.

“Le risorse comunali e quelle tratte dai fondi europei che abbiamo ottenuto partecipando ad uno specifico bando Pon – dichiarano gli assessori alle Politiche educative e ai Lavori Pubblici - ci permettono di realizzare numerose opere di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid 19. Gli interventi in corso, per un importo complessivo pari a circa 100mila euro, stanno seguendo due linee parallele: da un lato si ampliano le aule e si creano nuovi spazi collocando pareti divisorie; dall’altro si predispongono e si riorganizzano spazi alternativi come refettori, aule informatica e sale biblioteca all’interno di alcune scuole adibite a classi e attrezzate con Lim e wifi””. “Stiamo intervenendo inoltre – continuano gli assessori - con l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’insonorizzazione di alcune aule”.

“Accogliamo i bisogni della scuola con risposte concrete e tempestive andando incontro a tutte le richieste legate alle misure anticontagio - aggiunge il sindaco – il lavoro, puntuale e mirato, è frutto della consolidata collaborazione con il dirigente scolastico Marco Poli, il personale scolastico dell’Istituto comprensivo, cui si aggiunge l’impegno profuso dai nostri uffici del settore Servizi educativi e Lavori pubblici ai quali rivolgiamo i nostri ringraziamenti”.

Considerevole anche l’acquisto di nuovi arredi scolastici, a cura del Comune, tra cui 515 armadietti per la secondaria Ippolito Nievo dove ogni alunno potrà riporre libri e oggetti personali. La dirigenza scolastica ha provveduto ad acquistare 218 banchi con sedie per le primarie e la secondaria. "I banchi sono adeguati alle specifiche esigenze dell'emergenza - fa sapere il dirigente scolastico Marco Poli - serviranno a rendere più visibile la permanenza in aula in applicazione alle misure di distanziamento. Stiamo procedendo per essere pronti al rientro a settembre, lavorando assiduamente in accordo con l'amministrazione e la macchina comunale. La scuola conta sulla collaborazione di tutti, dal personale scolastico alle famiglie, in un rinnovato patto di responsabilità".

Fonte: Comune di San Casciano in Val di Pesa - Ufficio stampa