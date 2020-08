Scrive con un pennarello su Ponte Vecchio, denunciata turista 60enne

Ha scritto con un pennarello su una colonna del Ponte Vecchio ma è stata colta sul fatto dalla Polizia Municipale. E per lei è scattata la denuncia. É accaduto ieri pomeriggio sul Ponte Vecchio. La pattuglia è stata avvisata da alcuni commercianti che avevo visto una donna imbrattare con un pennarello nero la pietra. E quando gli agenti sono arrivati l’hanno trovata ancora sul posto. Si tratta di una turista francese di 60 anni, in compagnia di due connazionali estranei ai fatti, che ha ammesso la sua responsabilità. era in compagnia di altri due turisti francesi estranei ai fatti.

La donna è stata accompagnata presso il Corpo di Guardia di Palazzo Vecchio e denunciata per deturpamento e imbrattamento.