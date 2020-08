Perde il controllo dell'auto e finisce in una scarpata a Pracchia: 56enne non in pericolo di vita

Questa mattina nella frazione Pracchia del comune di Pistoia, intorno alle 11.30, un uomo di 56 anni ha perso il controllo della propria macchina finendo in una scarpata profonda circa 3 metri. L'incidente è avvenuto in via Nazionale, all'altezza dell'incrocio Casanova.

Il conducente, pistoiese e residente a San Marcello Piteglio, ha riportato una ferita lacero contusa alla testa e varie contusioni agli arti superiori e inferiori. Trasportato tramite l'elisoccorso all'ospedale Cisanello di Pisa, l'uomo era cosciente e non in pericolo di vita. Sul posto, oltre i soccorsi, sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di San Marcello.